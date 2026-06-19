La sélection brésilienne affrontera Haïti samedi matin, à l’occasion de la deuxième journée du groupe 3 de la Coupe du monde 2026. Après son match nul 1-1 contre le Maroc lors de l’ouverture, la « Seleção » vise un premier succès.

L’Italien Carlo Ancelotti, sélectionneur du Brésil, devrait aligner un 4-2-3-1, avec Alisson Becker dans les cages, une défense à quatre composée de Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães et Douglas Santos.

Au milieu, le duo défensif Casemiro-Bruno Guimarães protège une ligne de trois animateurs : Lucas Paquetá et Vinícius Júnior sur les côtés, Raphinha en meneur de jeu, soutenu par Matheus Cunha, absent lors du premier match.

De leur côté, les Haïtiens devraient répondre avec un bloc défensif organisé en 5-3-2 : Johnny Placé gardera les cages, derrière une ligne arrière à cinq composée de Carlin Arcus, Hans Delcroix, Ricardo Adé, Jean-Kevin Duvern et Martin Experiens.

Danley Jean-Jacques et Jean Rickenbelgard occupent le cœur du milieu de terrain haïtien, tandis que Joshua Kazimir et Robin Providence assurent la couverture sur les ailes. En pointe, Frantzdi Pierro tentera de surprendre le géant brésilien.