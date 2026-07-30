L'entraîneur allemand Matthias Jaissle a présenté sa démission à la direction de son club d'Al-Ahli, en Arabie saoudite, confirmant sa volonté de relever un nouveau défi la saison prochaine.

Le journal saoudien Al-Riyadiah a rapporté, selon ses sources publiées sur sa page officielle sur « X », que Matthias Jaissle a présenté sa démission de la direction technique d'Al-Ahli, exprimant son désir de partir en Europe.

Jaissle est considéré comme le grand favori pour prendre les rênes de Newcastle United, en Angleterre, la saison prochaine, après le départ surprise de son entraîneur Eddie Howe.









Le journal « The Athletic » avait révélé ce jeudi qu'Eddie Howe avait décidé de quitter son poste dans les prochains jours, après 5 années passées à la tête du staff technique des Magpies, bien qu'il ait manifesté son souhait de poursuivre à la fin de la saison dernière.

Selon le rapport, l'entraîneur anglais, âgé de 48 ans, a informé la direction du club de sa volonté de s'éloigner du football pendant un certain temps et de prendre du repos, une décision prise à l'amiable, tandis que la direction de Newcastle avait déjà préparé un plan pour gérer son départ.

Des rapports de presse ont indiqué que les négociations entre Newcastle et l'Allemand Matthias Jaissle, le directeur technique d'Al-Ahli, ont atteint un stade avancé, en vue de sa prise en charge de la direction technique de l'équipe anglaise.

Jaissle, âgé de 38 ans, est l'un des entraîneurs montants les plus en vue, après avoir mené Al-Ahli au sacre en Ligue des champions d'Asie Élite lors des éditions 2025 et 2026.

Avant son expérience avec Al-Ahli, l'entraîneur allemand s'était fait un nom au Red Bull Salzbourg, où il a mené l'équipe à la victoire en championnat d'Autriche deux saisons consécutives, en plus du sacre en Coupe d'Autriche, avant son transfert vers le club saoudien en 2023, avec lequel il a réussi à instaurer un style offensif fondé sur le pressing haut.