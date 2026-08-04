En prêt : le PSG envoie officiellement son joueur arabe en deuxième division

Le Paris Saint-Germain a officialisé le prêt de son jeune joueur tunisien Khalil Ayari à Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2 française, pour une saison, sans option d'achat.

L'international tunisien de 21 ans, qui a représenté son pays lors de la Coupe du monde 2026, venait tout juste de terminer la préparation d'avant-saison avec l'équipe première du Paris Saint-Germain.





Après avoir rejoint le Paris Saint-Germain en 2025 en provenance du Stade Tunisien, Khalil Ayari a intégré l'académie des jeunes du club parisien, comme l'indique le communiqué officiel du Paris Saint-Germain.

Né en 2005, ce jeune joueur gaucher s'est rapidement fait remarquer grâce à ses qualités techniques et à sa capacité à faire la différence en attaque. Ses prestations remarquables lui ont d'ailleurs valu de rejoindre le Paris Saint-Germain sous forme de prêt au début de la saison 2025-2026, avec option d'achat.

Au terme de cette première année avec le club de la capitale, le Paris Saint-Germain a levé l'option d'achat du jeune attaquant, qui a signé un contrat définitif avec la formation française à compter du 1er juillet 2026.

Khalil Ayari a débuté sa carrière internationale avec les sélections de jeunes de la Tunisie avant d'intégrer progressivement l'équipe A, où il a reçu sa première convocation en juin 2025, avant de disputer la Coupe du monde 2026 avec la Tunisie.







