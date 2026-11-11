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Un rapport de presse a révélé que Joan Laporta, président du FC Barcelone, se rendra en Amérique vendredi prochain, pour une mission très particulière.

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Selon le journal « Mundo Deportivo », Joan Laporta, le président du Barça, se rendra à New York vendredi afin de participer samedi à la troisième édition de l'initiative « Johan Cruyff Memorial », organisée par la Fondation des vétérans de Sitges et l'Institut catalan-américain dans le but de rendre hommage à l'héritage et à la personnalité de la légende du Barça.

Le stade de Riverside Park accueillera samedi midi un match hommage, avec la participation des membres de l'inoubliable « Dream Team » menée par Johan Cruyff au Barça. Prendront part à la rencontre Guillermo Amor, Julio Salinas, Eusebio Sacristán et Jon Andoni Goikoetxea, ainsi que Santi Ezquerro, lui aussi ancien joueur du club, mais à une période ultérieure.

Des membres de la Fondation des vétérans de Sitges et d'autres invités participeront également.

Une réception officielle se tiendra samedi après-midi à l'hôtel Knickerbocker, sur Times Square, en présence de Zohran Mamdani, le maire de New York, et de Francisco Moya, membre du conseil municipal de New York.

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« Cruyff, le meilleur de l'histoire »

En mars dernier, le président du Barça, Joan Laporta, avait rendu hommage au Néerlandais Johan Cruyff lors de son passage dans l'émission « Onze » sur la chaîne « Esports3 », à l'occasion du dixième anniversaire de la disparition de la légende blaugrana.

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Dans un discours empreint de nostalgie et d'admiration, Laporta a souligné l'empreinte durable laissée par le Néerlandais sur sa vie et sur l'identité du club.

Laporta a déclaré : « Chaque fois que je suis confronté à un dilemme, je pense à ce qu'aurait fait Johan. »

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Il a ajouté : « C'est une bonne chose à faire, car il était courageux et déterminé face à ce qu'il fallait faire. Il est toujours bon de connaître sa décision. Le courage aide à prendre des décisions. Il a eu une influence profonde sur nous. »

Laporta s'est souvenu avec émotion de la première rencontre entre sa génération et Cruyff : « Ceux de ma génération, nous avions dix ans lorsque Johan est arrivé. Il est venu avec sa femme, avec une coiffure à la Beatles, portant des chemises et des pantalons larges. Ils étaient élégants et modernes. Il aspirait à la liberté, il était moderne, et il a laissé une empreinte sur moi, alors que j'avais dix ans. »

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Le président a également évoqué l'impact immédiat laissé par le Néerlandais sur le Barça en disant : « Quand il est arrivé, le Barça a gagné 5-0 au Bernabéu, a remporté le championnat, et lorsqu'il entrait sur le terrain, tout le monde prenait du plaisir. Il était invincible et divertissant. Il en a été de même comme entraîneur. Il a toujours pris les décisions les plus audacieuses. »

Concernant le présent, Laporta a expliqué comment il avait transmis cet héritage à l'actuel entraîneur du Barça, Hansi Flick, précisant : « Je lui ai remis une lettre en allemand et en catalan lors de notre toute première rencontre, car elle constituait en quelque sorte une définition du Barça et de la manière dont nous, les supporters du Barça, aimons voir l'équipe jouer. »

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Il a poursuivi : « Dans cette lettre, je lui ai dit que le style de jeu était celui de Johan Cruyff. »

Il a ajouté en développant cette idée : « Le Barça a toujours cru aux talents locaux, avant tout, puis à la recherche à l'étranger de ce qui nous manque. Il en a été ainsi historiquement, et cela a fait ses preuves. »

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Lorsque Laporta a parlé de Cruyff le joueur, il s'est montré plus enthousiaste : « En tant que joueur, Cruyff incarnait l'élégance. Il était révolutionnaire. Ma génération a essayé de courir comme lui, de jouer au ballon comme lui ; cette technique où il utilisait l'extérieur de son pied a établi une nouvelle référence. »

Il a continué : « C'est le plus beau footballeur que j'aie jamais vu. C'était un artiste accompli, au style exceptionnel, presque sculpté. Il recevait le ballon, puis se retournait et s'élançait avec lui ; nous essayions d'imiter tout ce qu'il faisait. »

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Laporta a placé Cruyff au-dessus de toute comparaison historique : « Nous rendons hommage à Johan l'entraîneur parce qu'il était révolutionnaire, mais Johan le joueur, pour nous qui l'avons vu, était à mon avis le meilleur joueur de l'histoire. »

Il a insisté : « Avec tout le respect dû à des personnalités comme Pelé, Maradona, Ronaldinho et Lionel Messi, Johan possédait toutes les qualités. Il avait également des qualités de leader. »

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Laporta a conclu ses propos : « J'aime une phrase qu'il répétait : le talent, ce n'est pas faire mille touches de balle, mais en faire une seule, mais à la perfection. Il a simplifié les choses qui paraissent compliquées. Il était très intelligent. Johan gagnait toujours. »

Visait-il à égratigner Messi ?

De son côté, le journal espagnol « Marca » avait souligné à l'époque que les propos de Laporta affirmant que Cruyff était le meilleur de l'histoire avaient été interprétés par une large partie du public comme une allusion indirecte à l'encontre de Messi.

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Le président réélu du Barça a mis l'accent sur l'histoire du club, ses symboles et sa vision à long terme, mais le ton de son discours a ravivé le débat parmi les supporters qui demeurent très sensibles à l'héritage de la star argentine, selon le journal.

Celui-ci a précisé que « l'accent mis par Laporta sur d'autres symboles historiques et ses comparaisons entre les générations ont été interprétés par certains comme une tentative de redéfinir l'identité du club en s'éloignant de ses icônes modernes les plus marquantes ».

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Cela intervient après la crise qu'ont connue les dernières élections du Barça, lorsque l'ancien entraîneur Xavi Hernández a critiqué publiquement Laporta, l'accusant d'avoir mal géré le dossier du retour de Messi en 2023.