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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
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En présence de Saud Abdulhamid : l'équipe d'Arabie saoudite perd à nouveau le meilleur buteur de la Coupe du Golfe 27

F. Al-Buraikan
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Coup dur pour l'Arabie saoudite

L'équipe d'Arabie saoudite a perdu le meilleur buteur de la Coupe du Golfe arabe « Khaleeji 27 », à environ 72 heures de son premier match amical durant la trêve internationale actuelle, face à la Corée du Sud.

L'Arabie saoudite affrontera la Corée du Sud vendredi prochain, lors de son stage actuel dans la capitale qatarie Doha, dans un match amical en vue des prochaines échéances.

Le compte officiel de l'équipe d'Arabie saoudite sur le réseau « X » a révélé la participation de Saud Abdulhamid, latéral de Lens, aux entraînements collectifs pour la première fois, après son arrivée au stage hier, lundi.

En revanche, Firas Al-Buraikan, attaquant d'Al-Ahli, a poursuivi son absence des entraînements collectifs de l'Arabie saoudite, en raison d'un refroidissement, faisant naître des doutes quant à sa capacité à disputer le match contre la Corée du Sud.

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Al-Buraikan est considéré comme l'un des éléments les plus importants de l'équipe d'Arabie saoudite. Il a remporté le titre de meilleur buteur de la dernière édition de la Coupe du Golfe arabe « Khaleeji 27 » et a contribué au sacre de l'Arabie saoudite, qui a décroché le titre pour la première fois après 23 ans d'attente.

Il est à noter que l'Arabie saoudite disputera un nouveau match amical lors de son stage à Doha, contre l'Ouzbékistan, le mardi 17 novembre en cours.

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