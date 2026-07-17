La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre slovène Slavko Vinčić pour diriger la finale de la Coupe du monde 2026, qui opposera l’Espagne à l’Argentine dimanche au stade MetLife de New Jersey.

Il sera assisté par Tomas Klancnik et Andraz Kovacic.

Deux arbitres arabes intègrent également l’équipe arbitrale : le Jordanien Adham Makhadmeh sera quatrième arbitre, tandis que son compatriote Mohammed Al-Klaf endossera le rôle d’arbitre assistant de réserve.

Vincič deviendra le premier arbitre slovène de l’histoire à diriger une finale de Coupe du monde, et le 23e arbitre à officier lors d’une finale dans l’histoire de la compétition.

Né le 25 novembre 1979, Ventić est l’un des arbitres européens les plus en vue et les plus appréciés au sein de l’Union européenne de football (UEFA).

Il aura ainsi officié quatre rencontres lors de cette édition, après Brésil-Maroc, Algérie-Jordanie et Mexique-Équateur.

L’expulsion de Camavinga

La saison dernière, il avait été au cœur d’une polémique après avoir expulsé le Français Édouard Camavinga (Real Madrid) lors du quart de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, en avril.

Vincic a sanctionné le milieu français d’un deuxième avertissement pour avoir, selon lui, fait obstruction, une décision que nombre d’observateurs ont jugée sévère à un moment clé ; le tournant du match a alors basculé, entraînant l’élimination du Real Madrid.

Álvaro Arbeloa, alors entraîneur adjoint du Real Madrid, a vivement critiqué l’arbitre slovène, estimant que cette décision avait « gâché le match ».