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فريق الهلال تحت 21 عامًاAl Hilal's X official account
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En présence d'Al-Hilal : la Roshn Saudi League inaugure le nouveau stade d'Al-Qadsiah

Jawwy Elite League U-21
Al Hilal U21
Al Qadisiyah U21
Arabie saoudite
Asian Cup
Saudi Pro League
Al Hilal
Al Quadisiya
Arabie saoudite

La Jawwy Elite League (championnat saoudien des moins de 21 ans) aura rendez-vous avec l'histoire, lorsqu'elle sera le témoin de l'inauguration du nouveau stade du club d'Al-Qadisiyah, en présence de l'équipe d'Al-Hilal.

L'inauguration du stade Aramco, l'antre du nouveau club d'Al-Qadisiyah, devait avoir lieu lors des matchs de la Coupe d'Asie des nations 2027. Toutefois, son report de janvier à décembre de l'année prochaine a changé le cours des choses.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que le premier match disputé sur le nouveau stade se tiendra dans le cadre de la Jawwy Elite League, lorsque l'équipe d'Al-Qadisiyah accueillera son homologue d'Al-Hilal, le lundi 23 novembre courant, lors de la onzième journée.

Par la suite, le stade accueillera le premier match de l'équipe première, le vendredi 27 du même mois, lorsque les coéquipiers de l'entraîneur irlandais Brendan Rodgers affronteront Al-Fayha, lors de la treizième journée de la Roshn League.

Ces démarches s'inscrivent dans la volonté de s'assurer que l'ensemble des installations et des systèmes du stade sont prêts à accueillir le public et les équipes sportives, tout en veillant à une entrée progressive des spectateurs jusqu'à atteindre la pleine capacité.

Il convient de rappeler que le stade Aramco sera la nouvelle résidence du club d'Al-Qadisiyah au cours de la période à venir. Il s'étend sur une surface de 800 000 mètres carrés et ses gradins peuvent accueillir environ 47 000 spectateurs, ce qui en fait l'un des plus grands stades du Royaume.

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