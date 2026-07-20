En route vers un deuxième titre mondial, la sélection espagnole n’a concédé qu’un seul but en huit matchs. Jamais, depuis l’édition inaugurale de 1930, un champion du monde n’avait affiché une telle solidité défensive.

Charles De Ketelaere, l’attaquant de l’Atalanta Bergame, est le seul joueur à avoir percé la défense espagnole, inscrivant l’unique but adverse lors de la défaite 1-2 de la Belgique en quarts de finale face au futur champion du monde.

Lors des sept autres rencontres, le gardien espagnol Unai Simón, désigné meilleur portier du tournoi, n’a pas eu à ramasser le ballon au fond de ses filets une seule fois. Le Cap-Vert, l’Arabie saoudite et l’Uruguay en phase de groupes, l’Autriche en seizièmes, le Portugal en huitièmes, la France en demi-finale et même l’Argentine en finale : personne n’a réussi à percer le verrou défensif ibérique.

Ferran Torres offre à l’Espagne son deuxième titre mondial.

En finale face à Lionel Messi et ses coéquipiers, dimanche à New York/New Jersey, la Roja n’a pratiquement rien concédé. Dominateurs après la pause, les champions d’Europe ont toutefois dû attendre la prolongation pour être récompensés. C’est Ferran Torres, à la 106^e minute, qui a inscrit le but en or offrant à l’Espagne son deuxième titre mondial.

Devant le gardien Simon, le duo composé d’Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) et de Pau Cubarsi (FC Barcelone) a assuré la sécurité au cœur de la défense. Ce dernier a été désigné meilleur jeune joueur de la Coupe du monde 2026. Sur le flanc gauche de la défense à quatre, Marc Cucurella (qui quitte Chelsea pour le Real Madrid) était titulaire, tandis qu’à droite, le sélectionneur Luis de la Fuente a aligné Marcos Llorente (Atlético de Madrid) lors de deux des trois matches de la phase de groupes. En phase à élimination directe, c’est toutefois Pedro Porro, de Tottenham Hotspur, qui a occupé le couloir droit.

Avec ce deuxième sacre, la Roja rejoint la France et l’Uruguay, doubles champions du monde. Le Brésil demeure en tête avec cinq titres, devant l’Allemagne et l’Italie (quatre), puis l’Argentine (trois).