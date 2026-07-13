En préparation de son match contre l’Angleterre, l’Argentine a repris l’entraînement, mais Lionel Messi était absent

Le sélectionneur de l’Argentine Lionel Scaloni a accordé un repos complet à ses titulaires, dont Lionel Messi, lors de la séance d’entraînement de ce dimanche à Kansas City. Cette mesure s’inscrit dans le programme de récupération physique avant la demi-finale de la Coupe du monde 2026 face à l’Angleterre.

Selon le site de la chaîne argentine « TYC », la séance s’est limitée aux remplaçants et aux joueurs ayant disputé des minutes contre la Suisse, tandis que les titulaires ont assisté à la séance depuis les tribunes, après avoir digéré plus de 120 minutes lors de ce quart de finale éprouvant.

« Nous allons récupérer, et c’est, je pense, ce dont nous avons besoin et ce qui est le plus important », a-t-il déclaré en conférence de presse après la qualification, insistant sur l’importance de retrouver énergie et fraîcheur avant l’acte final.

Sous la supervision du staff médical, Nicolás González, toujours gêné par une contusion à la cheville gauche, a entamé la séance par quelques minutes d’étirements avant d’effectuer un travail léger.

Sur le plan médical, les sources officielles du camp argentin ont confirmé que Cristian Romero et Leandro Paredes, sortis pendant les prolongations face à la Suisse pour des soucis physiques, ne sont pas blessés : leur remplacement était simplement dicté par la fatigue et des contusions bénignes.

Nicolás Otamendi a remplacé Romero en défense, tandis que Paredes a cédé sa place à José López, boitant légèrement ; les examens médicaux ont confirmé l’absence de lésions graves.

Selon le programme initial, l’équipe restera à Kansas City jusqu’à lundi matin, avec une séance d’entraînement prévue avant le départ pour Atlanta, où se jouera la rencontre très attendue contre les Three Lions.

La sélection argentine doit effectuer son premier entraînement à Atlanta mardi, suivi de la conférence de presse habituelle de Scaloni au stade Mercedes-Benz, la veille du match décisif qui déterminera l’un des qualifiés pour la grande finale.