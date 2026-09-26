L'Espagne va déposer un dossier de candidature pour accueillir la phase finale de la Ligue des Nations de l'UEFA, dans le cadre des démarches de la Fédération espagnole de football visant à renforcer la présence du pays comme hôte de grandes compétitions et manifestations footballistiques.

Rafael Louzán, président de la Fédération espagnole de football, a déclaré en zone mixte au stade de Wembley après la victoire face à l'Angleterre (3-2), samedi soir, que son pays présenterait sa candidature pour accueillir les demi-finales et la finale, précisant que le dossier comprend les stades Santiago-Bernabéu à Madrid et José-Zorrilla à Valladolid.

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Cette démarche intervient alors que l'Espagne continue de renforcer sa présence dans l'organisation des plus grands événements footballistiques. Le pays accueille en effet, aux côtés du Maroc et du Portugal, la Coupe du monde 2030, qui verra également la tenue de trois matches de célébration en Argentine, en Uruguay et au Paraguay.

Le Santiago-Bernabéu est l'un des principaux stades candidats à l'accueil de la finale du Mondial 2030, la partie espagnole tenant à ce que la finale se dispute sur son sol.

Dans des déclarations à la radio espagnole « Onda Cero », avant la confrontation entre l'Espagne et l'Angleterre en Ligue des Nations, Louzán a affirmé que son pays « porte le poids » de la compétition avec ses 11 villes hôtes, ajoutant : « Tout a commencé dans la péninsule Ibérique, et c'est là que cela doit se terminer, avec cette grande finale en Espagne. »

De son côté, Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football, a annoncé en septembre courant que la finale du Mondial se disputerait au nouveau stade Hassan-II, en cours de construction avec une capacité d'accueil attendue de 115 000 spectateurs.

Toutefois, la FIFA n'a pas encore tranché sur le stade qui accueillera la finale du prochain Mondial.

Le stade Spotify Camp Nou, propriété du Barça, avait de son côté obtenu l'organisation de la finale de la Ligue des champions 2029, par décision du comité exécutif de l'UEFA.



