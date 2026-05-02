En plus de Micky van de Ven, Liverpool envisage de recruter un autre international néerlandais : les discussions ont commencé

Selon Voetbal International, Liverpool souhaite renforcer sa défense avec Jan Paul van Hecke. Le défenseur central de 25 ans, actuellement à Brighton & Hove Albion, devrait quitter le club cet été.

Des sources à Anfield et proches du joueur ont confirmé au magazine que les Reds ont déjà pris contact avec le droitier. La concurrence est toutefois vive : Van Hecke avait déjà été pressenti pour rejoindre Chelsea, Newcastle United et Tottenham Hotspur.

Ce n’est pas la première fois qu’Arne Slot s’intéresse à Van Hecke : lorsqu’il dirigeait Feyenoord, il avait déjà tenté de le recruter.

Sous contrat à Brighton jusqu’en milieu d’année 2027, le Néerlandais avait déjà, selon VI, gelé les discussions sur une éventuelle prolongation l’été dernier.

Afin de maximiser ses gains, Brighton aurait intérêt à le céder dès cet été. Le joueur, qui compte dix sélections en équipe nationale des Pays-Bas et dont la valeur marchande est estimée à 35 millions d’euros par Transfermarkt, semble lui aussi prêt à franchir un cap.

Recruté en 2020 au NAC Breda, il a ensuite été prêté au SC Heerenveen puis aux Blackburn Rovers. Sous le maillot des Seagulls, il a disputé 127 matchs officiels, inscrivant 4 buts et délivrant 6 passes décisives.

Auparavant, un autre international néerlandais, Micky van de Ven, avait également été associé aux Reds. Le défenseur pourrait choisir entre Liverpool et Manchester United, et selon la source fiable Ben Jacobs, il pencherait nettement en faveur du premier club.