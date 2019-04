En pleine forme avec le Celtic Glasgow, Odsonne Edouard ne regrette pas son départ du PSG

L'attaquant qui connait une belle saison avec le Celtic Glasgow voulait grandir en ayant plus de temps de jeu loin de Paris.

Le 15 juin dernier le Celtic FC et le PSG ont officialisé le transfert du jeune Odsonne Edouard qui s'est engagé pour 4 ans avec le club écossais.

Dans les colonnes de l'Equipe, le natif de Kourou a livré quelques confidences au sujet de son départ du PSG et sa nouvelle vie, pleine de réussite, en Ecosse (14 buts en championnat, troisième meilleur buteur, ndlr).

"Dans tous les aspects du jeu, tactique, physique, je sens que j'ai évolué. J'ai plus de maturité. Plus je joue, plus je grandis. Je sais que je peux faire plus", a-t-il notamment fait savoir.

Sondé au sujet du possible fait de pouvoir jouer à Paris cette saison, surtout vu le contexte actuel et les nombreux absents en attaque, Edouard a nuancé sa réponse : "C'est difficile de répondre, je ne connais pas le contexte. J'ai fait le choix de partir parce que, forcément, tout le monde ne peut pas réussir là-bas, j'assume et je ne le regrette pas."

"Je ne me fixe pas de limites. Je veux faire partie des meilleurs attaquants. Et les grands, ils ont acquis de la maturité en jouant."