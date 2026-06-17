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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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En pleine effervescence de la Coupe du monde, Hossam Hassan dépose une plainte contre l’ex-star d’Al-Ahly et du Zamalek

Nouvelle-Zélande vs Égypte
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Les choix de l’entraîneur des Pharaons ont suscité des critiques au sein du camp des Blancs.

Hossam Hassan, sélectionneur de l’équipe nationale d’Égypte, a décidé de saisir la justice pour répondre aux critiques répétées de Reda Abdel-Aal, ancien joueur emblématique d’Al-Ahly et de Zamalek.

Il a mandaté son avocat, Ashraf Abdel Aziz, pour déposer une plainte et engager les démarches nécessaires, en réponse aux critiques répétées de l’ancien international – également ex-coéquipier de Hossam au Al-Ahly et en sélection – à l’égard du staff technique des Pharaons, comme le rapporte le quotidien Al-Masry Al-Youm.

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Abdelaziz a confirmé avoir déposé une plainte auprès du Conseil suprême des médias « pour des critiques délibérément blessantes, une atteinte à la réputation et une diffamation continue à l’encontre du “Doyen” », selon ses propres termes.

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Il précise : « Les attaques contre Hossam Hassan sont d’ordre personnel et ne concernent en rien son travail technique à la tête de la sélection égyptienne. »

L’avocat précise également avoir déposé, il y a une semaine, une autre plainte contre Rida Abdel-Aal auprès du procureur général, le conseiller Mohamed Shawki.

Que s’est-il passé ?

Abdel-Aal avait critiqué Hossam Hassan après le match nul contre la Belgique (1-1) lors de l’entrée des Pharaons dans la Coupe du monde 2026, estimant que ses changements, notamment les remplacements de Mohamed Salah et d’Imam Ashour, étaient erronés, et réclamant « plus d’équité » de la part du sélectionneur.

Ces propos n’étaient pas une première : après l’annonce de la liste des 23, Abdel-Aal avait déjà diffusé une vidéo pour dénoncer les choix du sélectionneur, trop favorables selon lui aux joueurs d’Al-Ahly au détriment de Zamalek, champion sortant.

Il a également suggéré que Hossam Hassan, qui viserait le poste d’entraîneur du « Géant rouge », privilégiait ses choix en fonction de cette ambition.

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