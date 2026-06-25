En pleine Coupe du monde, Manchester City s’apprête à boucler le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League

Manchester City s’apprête à réaliser le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League en recrutant le milieu de terrain de Nottingham Forest, Elliot Anderson, lors de ce mercato estival.

Anderson, déjà titulaire en sélection anglaise sous les ordres de Thomas Tuchel, a disputé les deux premiers matchs des « Three Lions » à la Coupe du monde 2026 : la victoire 4-2 contre la Croatie et le nul 0-0 face au Ghana.

Nottingham Forest a déjà rejeté deux offres pour son milieu de terrain et exige un chèque d’environ 130 millions de livres sterling, ce qui ferait d’Anderson le transfert le plus cher de l’histoire de la Premier League, selon le Daily Mail.

Selon le quotidien, de nouvelles négociations vont s’engager et, si elles aboutissent, le transfert sera officialisé.

Le précédent record remontait à l’été dernier, avec le transfert d’Alexander Isak de Newcastle à Liverpool pour 125 millions de livres.

Si Manchester United s’était aussi intéressé au joueur, les Citizens l’avaient placé en tête de leur short-list au milieu de terrain depuis que Bernardo Silva, leur capitaine, avait annoncé son départ à l’issue de son contrat.

Recruter ce milieu de 23 ans enverrait un signal fort de la part de Manchester City, qui se prépare déjà à l’ère post-Guardiola.

Considéré comme le profil parfait pour s’épanouir dans le système de jeu d’Enzo Maresca, qui devrait succéder à Guardiola après avoir réglé les détails de son indemnité avec Chelsea, le milieu de terrain de 23 ans représenterait un signal fort pour l’ère post-Guardiola.



