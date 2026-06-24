Le milieu de terrain portugais de Manchester United, Bruno Fernandes, a tranché au sujet des offres qui lui ont été faites pour s’engager dans le championnat saoudien lors du prochain mercato estival.

Après avoir contribué à la large victoire 5-0 du Portugal sur l’Ouzbékistan, mardi lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026, le milieu de terrain a rapidement dissipé les spéculations.

Moins de 24 heures après la rencontre, le journaliste Ben Jacobs a confirmé sur les ondes de « TalkSport » que le milieu de terrain entendait rester à Manchester United la saison prochaine.

Selon la même source, le milieu de terrain a confié à ses coéquipiers en sélection qu’il ne comptait pas partir l’été prochain, même s’il ne lui reste qu’une année de contrat.

Le milieu de terrain de 31 ans dispose toutefois d’une clause libératoire dans son contrat avec les « Red Devils » : il peut rejoindre tout club non anglais contre un chèque de 65 millions d’euros, ce qui faciliterait un éventuel départ vers l’Arabie saoudite.

Son nom avait déjà été évoqué du côté d’Al-Hilal et d’Al-Nassr l’an passé, puis à nouveau après la Coupe du monde, mais il avait alors choisi de rester en Angleterre.

Devenu l’une des stars les plus en vue de Manchester United ces dernières années, Fernandes, arrivé en janvier 2020, a disputé 327 matchs, inscrit 107 buts et délivré 108 passes décisives.