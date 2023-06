En perte de vitesse, la Liga mise tout sur Mbappé

Kylian Mbappé a refusé le Real Madrid à trois reprises, ais le Bondynois est devenu d'une importance nationale en Espagne.

Les dernières informations faisant état de la volonté de Mbappe de quitter le PSG au cours des 12 prochains mois, le Real Madrid se retrouve automatiquement en position de favori pour son prochain club.

La signature de Mbappe était censée être le grand nom du Real Madrid l'été dernier, mais ils doivent maintenant déterminer s'ils veulent le poursuivre à nouveau et quand.

Selon les données de Kingcasino, la Liga compte désormais deux des 10 joueurs les plus suivis qui ont participé à la Coupe du monde 2022 au Qatar. Vinicius Junior, avec 26,5 millions de followers, se classe cinquième, tandis que Luka Modric est juste derrière lui, à la sixième place, avec 26 millions de followers.

Cela fait maintenant cinq, deux et six ans que Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar Junior ont quitté la Liga, ce qui place le trio de tête de cette liste, Kylian Mbappé occupant la quatrième place.

Modric est suivi par Kevin de Bruyne et Alphonso Davies pour compléter le top 10. Le fait que les trois footballeurs les plus populaires sur Instagram aient quitté le championnat ces dernières années a fait naître des inquiétudes quant à la perte de stars en Liga, le départ de Karim Benzema étant un autre coup dur.

Pour le Real Madrid, la signature de Jude Bellingham était essentielle pour montrer que les Blancos ont toujours un attrait au-delà des richesses de la Premier League, un coup important pour la réputation. Tout comme le serait la signature de Mbappe.

Le problème a été exacerbé par l'incapacité de Barcelone à recruter Lionel Messi cet été, certains blâmant les règles plus strictes de la Liga en matière de limites salariales, bien que la mauvaise situation financière de Barcelone soit en fin de compte coupable.

Si Mbappé n'arrive pas dans les 12 prochains mois, ces craintes ne feront que croître. Les difficultés persistantes de Barcelone signifient qu'il incombe au Real Madrid de continuer à faire venir des stars mondiales au cours des deux prochaines saisons. Modric est susceptible de partir d'ici un an ou deux, et même s'ils peuvent se consoler avec le fait que de Bruyne est le seul représentant de la Premier League, si Mbappé finissait en Angleterre et non en Espagne, cela pourrait déclencher une crise d'image de soi pour la Liga.

Barcelone et le Real Madrid ont prévu de lutter pour concurrencer financièrement des clubs comme le PSG et la Premier League, et sont sans doute en période d'adaptation à cette nouvelle réalité. La politique consistant à recruter des jeunes plutôt que des stars confirmées y contribue, mais la présence de Mbappé dans le championnat pourrait marquer un tournant.

Si Mbappe arrive, cela montrera qu'un semblant de modèle est viable et que les plus grandes stars choisiront toujours la Liga. Si ce n'est pas le cas, cela pourrait être le signe d'un déclin plus permanent.