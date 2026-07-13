Mohamed Salah, capitaine de l’équipe nationale égyptienne, a essuyé de vives critiques ces dernières heures après des informations l’associant à un transfert vers un club de la Ligue professionnelle saoudienne « Roshen ».

Après neuf saisons couronnées de succès individuels et collectifs à Liverpool, l’attaquant est courtisé par plusieurs clubs européens et saoudiens, dont Al-Hilal et Al-Qadsia.

À ce sujet, le journaliste Faisal Al-Jafn a lancé une attaque virulente contre Salah dans l’émission « Mala’ab » diffusée sur la radio « Al-Arabiya FM » : « J’ai vu Mohamed Salah lors de la Coupe du monde, et très franchement, il n’a pas livré des performances exceptionnelles ; il est devenu un joueur ordinaire. »

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Il a ajouté : « Pourquoi dépenser de telles sommes pour des joueurs en fin de carrière ? À mon avis, Mohamed Salah a perdu sa passion et n’a plus grand-chose à apporter. »

Il a poursuivi : « J’exhorte les clubs saoudiens à se tourner vers de jeunes joueurs moins onéreux pour en tirer un meilleur profit sportif, car les grands noms n’apportent rien à notre championnat, à l’exception de Cristiano Ronaldo. »

Il a conclu : « Nous avons vu Kenyonis avec le Mexique, il a été exceptionnel. Al-Qadisiyah l’a recruté pour une somme modique au départ, et il s’est révélé lors de la Coupe du monde. C’est une meilleure solution que de dépenser des sommes colossales sans en tirer profit. »