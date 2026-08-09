Georgina Rodríguez, la compagne de Cristiano Ronaldo, la star d'Al-Nassr en Arabie saoudite, a accru le mystère autour du sort de son mariage avec la légende portugaise.

Le mariage du mannequin argentin, âgée de 32 ans, et de Cristiano Ronaldo devait être célébré à la cathédrale de Funchal hier, avant de se rendre à une réception fastueuse dans l'un des hôtels.

Selon le journal « The Sun », on croyait que Ronaldo et Georgina se préparaient à se marier sur l'île de Madère, ville natale de l'attaquant d'Al-Nassr, hier, mais les cloches du mariage n'ont pas sonné pour eux, ce qui a laissé leurs abonnés perplexes.

Les fans se sont massés des deux côtés des rues devant la cathédrale de Funchal dans l'espoir d'apercevoir leur star favorite et son épouse, mais en vain.

Les abonnés de Ronaldo et de Georgina ont été déçus lorsqu'un autre couple a été aperçu en train de sortir des lieux.

Aujourd'hui, Georgina a semé le trouble chez ses abonnés, après avoir publié une courte vidéo dans les stories d'Instagram la montrant en train de profiter d'une journée reposante.

Elle a également mentionné la marque de vêtements dans la photo qu'elle a publiée de manière inattendue, portant un pantalon de survêtement.





Cela a fait naître des points d'interrogation quant à la date de son mariage avec Ronaldo, âgé de 41 ans.

Le Don a été aperçu portant une bague en diamant il y a moins de deux semaines, ce qui a alimenté les spéculations selon lesquelles ils deviendraient mari et femme dans les jours à venir.

Mais ils ont laissé leurs fans dans l'expectative après leur absence à la cérémonie de la cathédrale de Funchal.