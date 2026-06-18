Ces dernières heures, les réseaux sociaux ont été envahis par une vague de colère parmi les supporters d’Al-Nassr. La raison : des informations évoquant la possible nomination de l’entraîneur espagnol Roberto Martínez au poste de coach pour la saison prochaine, en remplacement du Portugais Jorge Jesus.

Les partisans estiment en effet que le technicien ibérique n’est pas l’homme de la situation pour mener un effectif qui vise à conserver le titre de champion d’Arabie saoudite et à briller sur tous les tableaux.

Ces réactions interviennent alors que les fans fêtent encore la saison historique réalisée sous la houlette de Jesus, qui a offert au club son premier titre de champion depuis sept ans.

Pour les fans, l’Espagnol manque de personnalité tactique.

La plupart des critiques portent sur son profil technique : selon les fans, Martinez n’a jamais su, au cours de sa carrière, forger une identité de jeu forte ou imposer une personnalité marquée sur le terrain à ses équipes.

















Les détracteurs rappellent les performances du Portugal à la Coupe du monde 2026 : malgré un effectif parmi les plus solides de la compétition, le niveau affiché sur le terrain n’a pas été à la hauteur du potentiel individuel des joueurs.

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Nombreux sont ceux qui estiment que l’Espagnol s’appuie trop sur les initiatives individuelles de ses joueurs, sans réussir à instaurer un collectif capable de dominer les grands adversaires.

Certains le taxent de « manque d’idées », estimant que ses rares succès tiennent davantage à la valeur intrinsèque de ses joueurs qu’à un projet de jeu novateur.

Ronaldo au cœur de la polémique

Outre les choix tactiques, la polémique touche aussi la relation supposée entre Martinez et le capitaine d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo.

Nombreux sont les fans qui estiment que l’Espagnol n’a pas encore trouvé la bonne gestion du dossier Ronaldo en sélection portugaise, lui reprochant un traitement de faveur accordé à la star au détriment de l’intérêt collectif.













Ces réserves se sont renforcées après le match nul de la sélection portugaise face à la République démocratique du Congo lors de la première journée de la Coupe du monde, au cours duquel le capitaine, malgré une présence sur l’ensemble de la rencontre, n’a ni marqué ni créé d’occasions.

Certains craignent que le technicien, en s’obstinant à aligner le quintuple Ballon d’Or malgré un déclin physique évident, ne reproduise au sein d’Al-Nassr un schéma préjudiciable, alors que l’effectif, riche en talents, réclame un coach capable de décisions difficiles, sans considération pour les noms.

La crainte de voir les acquis de Jesus s’éroder

Mais le facteur décisif dans le rejet des supporters est la comparaison directe avec Jorge Jesus.

Le technicien portugais avait quitté Al-Nassr après avoir ramené le club sur le podium national et conquis le championnat saoudien Roshen pour la première fois en sept ans, tout en instaurant un système solide qui a redonné à l’équipe un vrai esprit de compétition.

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Dans ce contexte, les supporters estiment qu’il faut un entraîneur capable de poursuivre le projet et de capitaliser sur les acquis, plutôt que d’entamer une nouvelle aventure avec un nom qui divise sur le plan technique.

Alors que les spéculations sur l’avenir du staff technique se multiplient, la direction d’Al-Nassr est confrontée à un choix crucial : trouver le profil idéal pour diriger l’équipe la saison prochaine. Sur les réseaux sociaux, les supporters maintiennent la pression pour éviter ce qu’ils estiment être une « mauvaise décision ».

Au sein du club d’Al-Nasr, la question demeure : la direction cédera-t-elle à la pression des supporters, ou confirmera-t-elle Martinez comme l’homme de la situation pour mener l’équipe vers la prochaine étape ?