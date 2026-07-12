En ouvrant la boîte de Pandore du racisme, Samuel Eto’o lance une question qui fait débat au sujet de Kylian Mbappé

La légende camerounaise Samuel Eto'o a regretté que Kylian Mbappé, capitaine de l'équipe de France, ne bénéficie pas de la reconnaissance qu'il mérite de la part des supporters de son pays.

Lors de la Coupe du monde 2026, Mbappé a mené les Bleus jusqu’en demi-finale face à l’Espagne et inscrit 8 buts, performance qui le place en tête du classement des buteurs, à égalité avec la star argentine Lionel Messi.

Eto’o se dit impressionné par les performances de l’attaquant de 27 ans, mais déplore les nombreuses critiques dont il fait l’objet, notamment dans son propre pays.

La légende camerounaise a confié au journal « Le Parisien » : « Il mérite tout simplement d’être jugé avec la même impartialité que les autres grands champions. Il est peut-être temps que la France prenne pleinement conscience de la chance qu’elle a de compter un joueur de cette envergure dans son histoire. »

Le président de la Fédération camerounaise a ajouté, selon « RMC Sport » : « Malgré ses performances, ses records, son palmarès et la constance de son niveau, il semble devoir sans cesse faire ses preuves. »

Il a poursuivi : « Que doit accomplir de plus Kylian Mbappé pour être reconnu comme le meilleur joueur français de sa génération, voire comme l’un des plus grands joueurs français de l’histoire ? »

Il a poursuivi : « Il est légitime de poser cette question, même si elle est dérangeante : l’héritage métissé de Kylian, ses origines et ce qu’il représente au sein de la société française influencent-ils, consciemment ou inconsciemment, la manière dont certains évaluent sa carrière, sa personnalité et ses prises de position ? Cette question doit être posée de manière responsable, non pour lancer des accusations infondées, mais parce que le racisme, les préjugés et l’intolérance existent encore dans nos sociétés et ne doivent en aucun cas être tolérés. »