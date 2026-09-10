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imago-sport-1082386118.jpgSports Press Photo

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En noir : la découverte de Yaisle a-t-elle marqué le début d'une fronde contre Al Ahly ?

M. Jaissle
M. Pusic
M. Goncalves
Al Ahli vs Al Hazem
Al Ahli
Al Hazem
Saudi Pro League
Allemagne
Pays-Bas
Brésil
Arabie saoudite

Nouvelle crise à Al-Raqi

Une nouvelle crise se profile au sein d'Al-Ahli, à cause de l'entraîneur néerlandais Marino Pusic, et dont le protagoniste est l'une des découvertes de l'ancien entraîneur allemand du club, Matthias Jaissle.

Il s'agit du Brésilien Matheus Gonçalves, ailier d'Al-Ahli, qui ne fait plus partie des choix de Pusic depuis son arrivée à la tête d'Al-Ahli en début de saison, en remplacement de son homologue allemand.

Gonçalves a publié un message énigmatique et empreint de colère sur son compte personnel sur le réseau « X », dans lequel il a écrit : « Encore une fois ? Il m'est impossible de comprendre cela. »

Toutefois, le joueur brésilien ne s'est pas contenté de ce message énigmatique, puisqu'il a changé la photo de son compte « Instagram » en la remplaçant par du noir, et a supprimé les photos sur lesquelles il apparaissait avec le maillot d'Al-Ahli.

Saudi Pro League
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH

Les agissements de Gonçalves interviennent alors qu'il est totalement écarté des plans de Pusic, n'ayant pas figuré dans le groupe lors des 5 derniers matches d'Al-Ahli en Saudi Pro League.

Et il semble que cela va se répéter lorsqu'Al-Ahli affrontera son adversaire Al-Hazm, demain vendredi, au stade Al-Inma à Djeddah, lors de la septième journée de la Saudi Pro League.

Le joueur de 21 ans avait été l'une des principales découvertes de Jaissle la saison dernière, lorsqu'il était arrivé en provenance de Flamengo, disputant 34 matches avec l'équipe, au cours desquels il avait réussi à inscrire 4 buts et à en délivrer autant.

En revanche, Gonçalves n'a disputé que deux matches depuis le début de la saison actuelle, tous deux en tant que remplaçant, pour un total de 38 minutes, sans parvenir à inscrire ni à délivrer le moindre but.

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