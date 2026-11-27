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Le Français Christophe Galtier, entraîneur de Neom, estime que trois joueurs ont été à l'origine de la défaite de son équipe face à Al-Ittihad en Roshn Saudi League.

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Al-Ittihad s'est imposé 1-0 face à Neom vendredi soir, au stade de la cité sportive Prince-Abdallah-Al-Faisal de Djeddah, lors de la 13e journée de la Roshn Saudi League.

En conférence de presse d'après-match, Galtier a déclaré, dans des propos rapportés par le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat : « Je veux vous dire la même chose que ce que j'ai dit aux joueurs dans le vestiaire : je suis fier d'eux et j'espère qu'ils continueront avec la même ambition. »

Il a ajouté : « C'était difficile de perdre ce match, car Neom a joué avec force, mais Al-Ittihad fait aussi partie des meilleures équipes saoudiennes. »

Il a poursuivi : « En première période, Al-Ittihad a bien maîtrisé la rencontre, et nous avons manqué quelques occasions importantes. »

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Et de développer : « Les changements de l'adversaire ont été judicieux et ont permis de créer des occasions. Nous en avons aussi créé, mais nous avons une équipe jeune et nouvelle, contrairement à Al-Ittihad, qui possède une grande expérience. »

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Le technicien français est également revenu sur l'absence de sa vedette algérienne Saïd Benrahma lors du match face à Al-Ittihad, alors qu'il figurait dans le onze de départ, ainsi que sur la présence de son attaquant français Alexandre Lacazette sur le banc des remplaçants.

À ce sujet, Galtier a expliqué : « Concernant Saïd Benrahma, il devait jouer aujourd'hui, mais il a ressenti un problème musculaire, alors nous avons décidé de le laisser de côté pour éviter tout risque. »

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Il a poursuivi : « Saïd et Lacazette, qui comptent parmi les meilleurs buteurs de Neom, nous ont manqué. Nous les avons écartés par précaution après qu'ils ont ressenti des douleurs musculaires. Ils étaient censés se partager le temps de jeu, mais Alexandre n'a pas pu terminer le match après son entrée. »

Il a continué : « Le plan du jour reposait sur la conservation du ballon, car en étudiant Al-Ittihad, nous avons constaté que l'équipe est à son meilleur niveau lorsqu'elle a la possession. »

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Et de conclure : « En transition, Al-Ittihad avait davantage de possibilités grâce à son joueur marocain, qui se distingue par sa vitesse (Youssef En-Nesyri). »

Galtier faisait référence à l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri , qui a débuté la rencontre sur le banc, l'Allemand Jens Fissing, entraîneur d'Al-Ittihad, lui ayant préféré l'attaquant nigérian George Ilenikhena dans le onze de départ.

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Mais le technicien allemand n'a pas attendu longtemps : il a sorti l'attaquant nigérian dès le début de la seconde période pour faire entrer En-Nesyri à sa place, un changement qui a complètement fait basculer le match en faveur d'Al-Ittihad.

Les déplacements de l'attaquant marocain ont causé beaucoup de soucis à la défense de Neom, et il a été proche de marquer à plusieurs reprises, sans parvenir à soigner la dernière touche.

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La délivrance est venue à la 75e minute, lorsque le milieu de terrain algérien Houssem Aouar a adressé une longue passe en profondeur sur la tête de Youssef En-Nesyri, qui l'a convertie au fond des filets de l'équipe visiteuse.

L'arbitre a d'abord annulé le but pour une position de hors-jeu de l'attaquant marocain, avant de consulter l'assistance vidéo, qui a confirmé la validité du but d'En-Nesyri.