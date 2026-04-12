En marge du derby des réserves, les tribunes du Camp Nou ont réuni Flick et Hamza Abdelkarim

L'Égyptien Hamza Abdelkarim était absent lors de la rencontre entre l'équipe réserve du FC Barcelone et l'Espanyol, remportée 3-1 par le Barça au stade Johan Cruyff.

Plusieurs cadres de l’équipe première, parmi lesquels l’entraîneur Hansi Flick ainsi que les joueurs Ronald Araújo et Lamine Yamal, ont assisté à la rencontre depuis les tribunes afin de soutenir les réservistes.

Le jeune Egyptien, actuellement blessé, a assisté à la rencontre depuis les tribunes, tandis que les Blaugranas s’imposaient 3-1.

Rappelons que ses débuts officiels avec la réserve catalane remontent à un match de deuxième division junior contre Huesca, où il avait immédiatement brillé en obtenant un penalty et en inscrivant un but, même si Barcelone n’avait pas pu l’emporter.

Depuis, l’international égyptien, prêté par Al-Ahly, a enchaîné les apparitions sans toutefois retrouver le même niveau de performance.

Il était titulaire en demi-finale de la Coupe du Roi junior à Lugo, puis a joué les trente dernières minutes lors de la défaite contre Dam le 21 mars, avant de se blesser.

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