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AFC Bournemouth v Leeds United - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traduit par

En lui portant le coup de grâce : Amine Adli signe sa première contribution en Premier League cette saison

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Le Marocain Amine Adli, la vedette de Bournemouth, a porté le coup de grâce à Leeds United en inscrivant le deuxième but à la 90e+5, offrant ainsi la victoire aux locaux (2-0), ce samedi, dans le cadre de la neuvième journée de Premier League.

Le Brésilien Evanilson avait ouvert le score à la 31e minute, profitant d'une erreur du gardien de Leeds United, James Trafford, sur un dégagement aux six mètres : le ballon est parvenu à Justin Kluivert, qui a servi Evanilson pour une réalisation facile.

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05 nov. 2026

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La rencontre a été marquée par les tentatives de Leeds pour revenir au score, mais Bournemouth a conservé son avantage, avant qu'Adli, entré en jeu à la 88e minute, ne porte l'estocade finale dans les ultimes instants.

Avec ce but, Amine Adli porte son total à 3 réalisations avec Bournemouth toutes compétitions confondues cette saison, après avoir déjà marqué face à l'AC Milan en Ligue Europa et contre Aston Villa en Coupe de la Ligue anglaise, avant de faire trembler les filets de Leeds United en Premier League.

Avec cette victoire, Bournemouth poursuit sa série de résultats positifs en signant son sixième succès consécutif, toutes compétitions confondues, sans encaisser le moindre but durant cette série, pour porter son total à 12 points et occuper la septième place au classement de la Premier League, tandis que Leeds reste bloqué à 11 points, à la neuvième place.

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