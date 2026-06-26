Al-Nasr est sur le point d'assurer le maintien de sa star, malgré les offres alléchantes reçues ces derniers temps, notamment de la part d'Al-Hilal et d'Al-Ittihad.

Des médias avaient rapporté que le Hilal et l’Ittihad avaient engagé des discussions avancées avec l’ailier Abdulrahman Gharib, dont le contrat avec le club « Al-Alami » expirait fin juin, afin de l’enrôler gratuitement.

Selon le quotidien saoudien Al-Youm, le club a finalement convaincu l’international de prolonger son engagement de trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2029.

Selon le quotidien, le joueur de 29 ans a apposé sa signature lors d’une réunion tenue ces dernières heures avec le directeur général José Semedo et le directeur sportif Simão Coutinho.

Cette prolongation récompense ses performances remarquables lors de la saison écoulée, notamment en Ligue des champions de l’AFF, où il a été l’un des artisans de la qualification en finale.