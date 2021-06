En larmes, Sergio Ramos fait ses adieux au Real Madrid

Le capitaine de la Casa Blanca quitte le club et s'est exprimé lors d'une conférence de presse à Valdebebas.

Une page de l'histoire du Real Madrid va se tourner cet été. Après le départ de Cristiano Ronaldo à l'été 2018, l'annonce du départ de Zinedine Zidane il y a quelques semaines, c'est désormais Sergio Ramos qui va quitter les Merengue. C'était un secret de polichinelle mais c'est officiel depuis hier soir : l'international espagnol ne va pas prolonger son contrat avec le Real Madrid et quitte le club espagnol après seize ans de bons et loyaux services.

Arrivé au Real Madrid en 2005 en provenance du FC Séville, Sergio Ramos en est devenu le capitaine emblématique, portant 671 fois le maillot merengue et remportant, notamment, quatre Ligue des champions et cinq Liga. Sergio Ramos a eu le droit à une conférence de presse pour faire ses adieux ce jeudi midi à Valdebebas. Le futur ex-capitaine du Real Madrid a reçu, pour débuter, un hommage de la part de Florentino Pérez.

"Aujourd'hui n'est pas une journée facile. Je n'oublierai pas ce 8 septembre 2005, lorsque Sergio Ramos est arrivé au stade Santiago Bernabéu pour y être présenté. Il avait 19 ans et avait un immense désir de manger le monde. C'était ma première signature espagnole, celle d'un gamin de Camas avec une force énorme. La signature n'a pas été facile, mais nous étions convaincus qu'elle marquerait une époque. Seize ans se sont écoulés, cher Sergio, et pendant ce temps, tu as tracé l'une des carrières les plus spectaculaires de ce club", a déclaré le président du Real Madrid.

"J’ai envie de prouver que j’ai le niveau pendant plusieurs années encore"

L'article continue ci-dessous

"Je me sens fier. Vous êtes une référence pour nos fans et une légende. Ici, vous vous êtes forgé en tant que joueur et vous avez été le capitaine. Merci de défendre ce bouclier et ce maillot, de laisser votre âme à chaque match. Tu seras toujours l'homme de la Décima. Aujourd'hui, tous les madrilènes, et moi particulièrement, vous remercient pour ce que vous avez donné et pour avoir fait grandir la légende de ce club. Pendant cette période, vous avez été quelqu'un de spécial pour moi, c'est pourquoi je vous souhaite d'être heureux avec vos proches où que vous soyez. Ce sera toujours ta maison", a conclu Florentino Pérez.

Sergio Ramos, très ému, a ensuite pris la parole pour faire ses adieux devant sa famille et la presse : "L'un des moments les plus difficiles de ma vie arrive, on n'est jamais prêt à dire au revoir au Real Madrid, mais le moment est arrivé de le faire. Je suis arrivé en tenant la main de mon père... (Larmes) Je suis arrivé à 19 ans, je n’étais qu’un enfant. Aujourd’hui, je suis un homme et j’ai une famille qui a toujours été avec moi. Merci d'abord à ma famille, de m'avoir supporté et de me respecter. Je tiens à remercier mon club, mon président, mes coéquipiers, mes entraîneurs, tous les employés du club, je vous considère comme une famille. Et comment ne pas remercier les supporters : ils m'ont soutenu dans les bons moments, dans les mauvais..".

"J'aurais aimé dire au revoir au Bernabéu, mais ça ne pouvait pas être comme ça. Je te porterai toujours dans mon coeur. J'espère que vous continuerez à faire aussi bien. Merci au Real Madrid, je vous aurai toujours dans mon coeur. 22 titres acquis avec sacrifice, efforts et professionnalisme. Une étape merveilleuse et unique se termine, je ne pense pas que je reverrai ce que j'ai ici. Mais un autre chapitre ouvre dans lequel j'espère démontrer mon niveau pendant plusieurs années encore et ajouter des titres à mon palmarès. Tôt ou tard, je reviendrai. Ce n’est pas un adieu, ce n’est qu’un au revoir", a conclu Sergio Ramos.