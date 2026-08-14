En larmes au milieu de ses coéquipiers : Ciro Immobile annonce la fin de sa carrière de footballeur

L'ancien attaquant de l'équipe d'Italie et de la Lazio, Ciro Immobile, a annoncé la fin définitive de sa carrière de footballeur à l'âge de 36 ans, mettant ainsi un terme à un parcours bien rempli, après une dernière expérience passée sous les couleurs du Paris FC.

L'avant-centre italien est considéré comme l'un des buteurs les plus prolifiques de l'histoire de la Serie A. Son contrat avec le club français devait initialement courir jusqu'en juin 2027, mais ses ennuis à répétition avec les blessures l'ont poussé à raccrocher les crampons, et ce malgré son succès à inscrire deux buts et en délivrer autant de passes décisives en seulement 12 matchs disputés avec l'équipe la saison dernière.

Immobile avait rejoint le Paris FC au mois de janvier dernier, après une courte expérience du côté de Bologne, au cours de laquelle il n'avait disputé que 6 matchs en début de saison.

L'attaquant chevronné a fondu en larmes, luttant contre ses émotions au moment d'informer ses coéquipiers du Paris FC de sa décision de prendre sa retraite ce vendredi, selon ce qu'a rapporté le site « Football Italia », dans un contexte où son palmarès exceptionnel a été mis en lumière, lui qui a disputé 656 matchs officiels et marqué 350 buts tout au long de sa carrière.

Sur le plan international, Immobile a inscrit 17 buts en 57 matchs avec l'équipe première d'Italie, et a été sacré avec la Squadra Azzurra championne de l'Euro 2020. Il a également remporté le titre de meilleur buteur de la Serie A à quatre reprises distinctes.

Immobile a débuté sa carrière avec les jeunes de la Salernitana avant de rejoindre rapidement la Juventus, pour ensuite se lancer dans un long périple au cours duquel il a évolué entre les clubs de Sienne, Grosseto, Pescara, Gênes, le Torino, le Borussia Dortmund, Séville, la Lazio, Beşiktaş, Bologne et, enfin, le Paris FC.

La période la plus marquante et la plus brillante de la carrière d'Immobile reste celle passée à la Lazio, qui s'est étendue sur huit années consécutives entre 2016 et 2024, durant lesquelles il a inscrit son nom en lettres d'or dans l'histoire du club de la capitale italienne.