Le club saoudien d’Al-Hilal poursuit sa folle campagne de recrutement estivale. En deux semaines seulement, le « Chef » a enregistré cinq renforts, preuve de sa détermination à retrouver son hégémonie nationale et continentale après un exercice 2022-2023 où il n’a conquis que la Coupe du Roi.

Le club a officialisé l’arrivée du milieu de terrain Mohammed Al-Sarnoukh, en provenance d’Al-Fateh, pour un contrat de cinq saisons. Le joueur rejoindra aussitôt le stage de préparation en Autriche, où l’équipe peaufine sa préparation avant le coup d’envoi du nouvel exercice.

Le club a également officialisé l’arrivée de Nawaf Al-Habashi, en provenance d’Al-Hazm, sous la forme d’un contrat de trois saisons, poursuivant ainsi son recrutement de jeunes talents locaux appelés à s’imposer durablement.

Ces deux arrivées s’ajoutent à celles du milieu Sabri Dahal (ex-Al-Fayha), du défenseur Abdullah Al-Anzi (ex-Al-Fateh) et du retour du gardien international Mohammed Al-Owais, portant à cinq le total des renforts enregistrés en l’espace de deux semaines.

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Cette stratégie illustre la nouvelle politique du club, qui mise sur un mélange de talents locaux et sur la stabilité sportive afin de bâtir un effectif capable de rivaliser sur tous les tableaux la saison prochaine.

Le club ne compte pas s’arrêter en si bon chemin : la direction travaille toujours à renforcer les postes de défenseur central et d’arrière droit, tout en finalisant l’arrivée d’un attaquant. Avant la clôture du mercato, le « Chef » entend donc maintenir son rythme soutenu sur le marché des transferts.