Les conférences de presse de Xavi ne sont pas encore une fête, a-t-on estimé lundi dans Voetbalpraat. Willem Vissers en viendrait même à regretter l’époque où Louis van Gaal était sélectionneur des Pays-Bas.

« Quand on est un peu plus âgé, on en vient à regretter les conférences de presse de Van Gaal, qui avait une réponse formidable à chaque question », analyse Vissers au sujet de la conférence de presse de l’entraîneur espagnol lundi.

« Ça va demander beaucoup de travail à la presse », ajoute son collègue Sjoerd Mossou. « Cet homme répond simplement de manière très correcte. Avec des concepts très généraux. En gros, cela revient à dire que Xavi aime la franchise néerlandaise, à condition de ne pas avoir à s’y prêter lui-même. »

Mossou a ses doutes concernant la sélection composée par Xavi. « Si l’on regarde uniquement la sélection… Cela aurait aussi pu être la sélection d’Aad de Mos, de Dick Advocaat ou de Kenneth Perez. C’est une sorte de juste milieu. On peut encore déduire très peu de choses de ses choix de sélection et de sa présentation. »

Selon Kenneth Perez, Xavi aurait pu envoyer un message fort immédiatement. « Écarter Van Dijk aurait alors été le plus marquant. Tous les autres choix étaient plus ou moins équivalents et ne concernaient pas vraiment des joueurs super importants pour l’équipe des Pays-Bas. »

Xavi s’est récemment longuement entretenu avec Van Dijk au sujet de son avenir avec les Pays-Bas. Le défenseur central va simplement poursuivre sa carrière internationale et conservera également le brassard de capitaine.