Le Portugal a poursuivi son parcours étincelant en l'absence de son capitaine Cristiano Ronaldo, après avoir renversé son retard face à la Norvège pour s'imposer sur un score serré de 2-1, décrochant ainsi son billet pour les quarts de finale de la Ligue des nations, et confirmant qu'il dispose de solutions offensives capables de faire la différence, dans un contexte marqué par l'émergence d'une nouvelle génération de stars.

Les hommes de l'entraîneur Jorge Jesus ont livré une prestation solide face à la Norvège, signant leur deuxième victoire sur elle avec le même score, après s'être déjà imposés lors de la rencontre de dimanche dernier, et conservant la tête du groupe 4, dans un scénario qui renforce les discussions sur le visage du Portugal à l'ère de l'après-Ronaldo et sa capacité à continuer de rivaliser avec de nouveaux visages.

Malgré un début équilibré, la Norvège a bien failli ouvrir le score à la 26e minute, mais Diogo Costa a brillamment repoussé la frappe d'Antonio Nusa. Kristoffer Ajer a réussi à donner l'avantage à la Norvège à la 36e minute, après avoir profité d'un centre de Martin Ødegaard sur un coup franc lointain, et expédié une balle puissante au fond des filets.

La réponse portugaise ne s'est pas fait attendre, João Cancelo égalisant à la 38e minute d'une magnifique frappe depuis la surface de réparation, à la suite d'une touche exécutée par Nuno Mendes, pour que la première période s'achève sur un match nul 1-1.

En seconde période, le rythme a relativement baissé, et Erling Haaland a bien failli redonner l'avantage à la Norvège à la 61e minute, mais sa frappe est passée à côté du poteau, avant qu'il ne quitte le terrain sur blessure six minutes plus tard.

Alors que la rencontre se dirigeait vers un match nul, Gonçalo Ramos a réussi à inscrire le but de la victoire pour le Portugal à la 79e minute, après avoir converti une passe de João Félix au fond des filets, au terme d'une attaque initiée par Vitinha. Malgré l'expulsion de Francisco Conceição à la 86e minute, le Portugal a conservé son avantage jusqu'au bout, confirmant que ses ambitions ne dépendent pas de la présence de Ronaldo.

Dans l'autre match du groupe, le Danemark s'est imposé face au pays de Galles sur le score d'un but à zéro, inscrit par Rasmus Højlund sur un penalty à la 75e minute, lui permettant de grimper à la deuxième place, avec trois points d'avance sur la Norvège et le pays de Galles.