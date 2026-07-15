La première mi-temps de la demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’Argentine et l’Angleterre, disputée ce mercredi soir au Mercedes-Benz Stadium d’Atlanta (États-Unis), a été électrique. Dans la lignée d’une rivalité historique, les joueurs des deux nations se sont livrés à une série d’échauffourées.

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Les hostilités ont commencé dès les premières minutes : un tacle appuyé d’Enzo Fernández sur Elliot Anderson a déclenché une première échauffourée, entraînant l’arrêt temporaire de la rencontre sous les protestations des deux camps. Les accrochages se sont ensuite multipliés, ponctuant la première période de nombreuses fautes et d’interventions musclées.

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Les Argentins répondent par un chant provocateur.

L’arbitre américain Ismail Al-Fath a sorti son premier carton jaune à la 37^e minute pour sanctionner Anderson après une faute sur Lionel Messi, puis a averti le défenseur argentin Lisandro Martínez à la 42^e minute.

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La tension est restée palpable jusqu’à la mi-temps, plusieurs joueurs des deux camps venant à plusieurs reprises discuter — voire contester — les décisions de l’arbitre, dans un climat électrique qui a dominé la rencontre dès ses premières minutes.

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