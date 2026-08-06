La star égyptienne Mohamed Salah a bouclé toutes les formalités de son transfert vers le club turc de Trabzonspor, entamant officiellement un nouveau chapitre de sa carrière, après que le club a annoncé son recrutement à l'issue de sa visite médicale réussie.

La légende de Liverpool a bénéficié d'un accueil populaire exceptionnel dès son arrivée en Turquie, où des milliers de supporters se sont massés à l'aéroport, avant de l'accompagner jusqu'au lieu de la visite médicale, les manifestations de bienvenue se poursuivant tout au long de la journée, dans une scène reflétant l'ampleur de la popularité dont jouit la star égyptienne, qui a de son côté tenu à échanger avec les supporters.





Le compte officiel de Trabzonspor a publié des images de la cérémonie de signature du contrat, qui s'est déroulée en présence du président du club, Ertuğrul Doğan, Salah ayant paraphé un contrat de deux saisons, devenant officiellement l'une des recrues les plus marquantes du club ces dernières années.









Selon les détails financiers, Salah percevra un salaire annuel de 17 millions d'euros, ainsi qu'une clause marketing lui octroyant 20 % des recettes issues de la vente des produits portant son nom ou son image, une démarche qui reflète la grande valeur commerciale que représente le joueur.

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Salah était entré en négociations avec le club turc de Beşiktaş durant l'actuel mercato estival, mais la transaction n'a pas abouti en raison d'un désaccord sur les aspects financiers, avant que Trabzonspor ne parvienne à conclure l'accord et à finaliser l'un des plus gros transferts du mercato.