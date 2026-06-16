La Fédération internationale de football (FIFA) a accordé à la sélection irakienne une dérogation similaire à celle octroyée à l’Arabie saoudite concernant le protocole précédant les matchs de la Coupe du monde 2026.

La Fédération irakienne de football avait sollicité la FIFA pour que le drapeau national ne soit pas posé au sol durant l’interprétation de l’hymne, par égard pour l’inscription « Allah Akbar » qu’il porte. La Fédération internationale a accepté cette demande.

Lors de la rencontre face à la Norvège, disputée tôt ce mercredi au stade Gillette de Boston (États-Unis) pour la première journée du groupe 9, les membres du comité d’organisation ont donc tenu le drapeau irakien durant l’interprétation de l’hymne national.

L’Arabie saoudite avait obtenu la même dérogation avant son match contre l’Uruguay, disputé mardi à l’aube dans le cadre du groupe 8 – rencontre qui s’est soldée par un match nul 1-1 –, en raison de la présence de la profession de foi « Il n’y a pas d’autre dieu qu’Allah et Mohammed est le messager d’Allah ».

Cette décision infirme ainsi les informations selon lesquelles la FIFA aurait refusé toute dérogation au nouveau protocole de la Coupe du monde 2026.

Getty Images

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