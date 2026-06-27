En images : malgré les objections, des drapeaux arc-en-ciel ont fait leur apparition dans les tribunes en Égypte et en Iran

Des drapeaux arc-en-ciel de la communauté LGBT ont été brandis dans les tribunes du Lumen Field de Seattle (États-Unis) lors du match Égypte-Iran de la Coupe du monde 2026, malgré l’opposition des deux délégations à toute manifestation festive liée à la « semaine de la fierté ».

Une vive polémique avait éclaté avant la rencontre, le comité d’organisation local ayant tenu à proposer des animations en faveur de la communauté LGBT+ en marge du match.

Seattle, connue pour être l’une des villes américaines les plus ouvertes à la communauté LGBT, célèbre traditionnellement le mois de juin lors de l’un des événements « Pride » les plus importants des États-Unis.

Les fédérations égyptienne et iranienne ont déposé une réclamation officielle auprès de la FIFA, demandant l’interdiction de toute manifestation festive de ce type, au motif qu’elle serait contraire aux valeurs religieuses et culturelles de leurs pays.

Malgré ces réserves, les organisateurs locaux ont maintenu leur programme, tandis qu’un porte-parole de la FIFA a précisé que le « Pride Match » relevait de l’initiative de la ville hôte et non de la Fédération internationale.

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Les images diffusées par les agences de presse ont toutefois montré que ces manifestations de soutien à la communauté LGBT sont restées isolées : quelques supporters ont brandi des drapeaux aux couleurs de l’arc-en-ciel et déployé des banderoles, tandis que le comité d’organisation n’a prévu aucune célébration dans le cadre de la « Semaine de la fierté », ni avant ni après la rencontre.

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Sur le plan sportif, la rencontre s’est conclue sur un match nul 1-1 lors de la troisième journée du groupe 7 des qualifications pour la Coupe du monde 2026. Les Pharaons ont ainsi validé leur billet pour le deuxième tour en terminant deuxièmes de leur poule, tandis que les Iraniens, troisièmes, restent dans l’attente de connaître leur sort parmi les meilleurs troisièmes.