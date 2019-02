EN IMAGES - L'impressionnante blessure au visage de l'ancien Rennais Nelson Oliveira (Reading)

Samedi, Reading et Aston Villa ont fait match nul (0-0). Un match marqué par l'impressionnante blessure au visage de l'ancien attaquant du Stade Rennais Nelson Oliveira. Le Portugais s'est fait marcher dessus par un adversaire alors qu'il avait chuté au sol.

Par le biais d'un message posté dans la soirée sur Twitter, le club de Reading a donné des nouvelles rassurantes de son joueur : "Oliveira a subi une blessure au visage et a été conduit à l'hôpital par précaution. Il est pleinement conscient", a écrit le club anglais.

An update on Nélson Oliveira:



Oliveira suffered a facial injury and has been taken to hospital as a precaution. He is fully conscious - get well soon Nélson! #REAvAVL pic.twitter.com/uSBexmtCCk