En images : les stars du Bayern surprennent Kompany après le clasico face au Real

Les joueurs du Bayern Munich ont réservé une surprise à leur entraîneur belge, Vincent Kompany, après la victoire bavaroise 2-1 face au Real Madrid lors de l’aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le match aller s’est joué au stade Santiago Bernabéu, et les deux formations se retrouveront mercredi prochain à l’Allianz Arena pour le retour.

Le compte officiel du Bayern Munich sur le réseau X a diffusé des images de la séance, commentées par la légende : « Une fête surprise pour Vincent Kompany ».

Le club précise que « les joueurs, le président Herbert Hainer et les dirigeants ont organisé une fête surprise pour l’anniversaire de l’entraîneur belge ».





Rappelons que l’entraîneur belge a qualifié la victoire contre le Real Madrid de « première mi-temps d’un long match » et a déclaré après la rencontre : « Il n’y a pas lieu de faire de grandes célébrations ni de se sentir pleinement satisfait, mais il faut se préparer avec détermination pour le match décisif à l’Allianz Arena. »

Il a salué l’esprit combatif et la performance de haut niveau qui ont permis de prendre une avance confortable, tout en mettant en garde son effectif : le Real reste capable de créer des occasions à tout moment. Il a donc insisté sur la nécessité de peaufiner certains points défensifs et de montrer davantage de précision dans la finition.



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