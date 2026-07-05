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Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Karim Malim

Traduit par

En images : le VAR dans la ligne de mire. Une erreur d’arbitrage provoque une vive polémique lors du match Brésil-Norvège

Brésil vs Norvège
Brésil
Norvège
Coupe du monde
Rayan Santos
A. Nusa
Brésil
Norvège
É.-U.

Un penalty qui dissimule une erreur plus grave

Le système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) a suscité une nouvelle polémique lors de la Coupe du monde 2026, après que des rapports d’arbitrage spécialisés ont révélé une erreur dans le processus de révision d’une action décisive lors du match Brésil-Norvège, lors des huitièmes de finale, relançant le débat sur l’efficacité de cette technologie dans la plus grande compétition de football au monde.

Disputée au stade de New York lors de la Coupe du monde 2026, la rencontre a été perturbée par un dysfonctionnement du système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) au moment d’examiner une action décisive.

Selon le réseau espagnol « Archivo VAR », spécialisé dans l’analyse des décisions arbitrales, la séquence présentée à l’arbitre a été tronquée : elle montrait bien l’action ayant conduit au penalty mais omettait la phase précédente.

Selon la chaîne, « Une erreur du système d’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR) s’est produite lors du match Brésil-Norvège… Ryan, qui n’avait absolument pas touché le ballon, a fait trébucher Antonio Nosa lors de l’action précédant le penalty. Bien que l’arbitre ait ensuite corrigé sa décision après avoir visionné les images, le système VAR ne lui a montré que la séquence du penalty, occultant la faute initiale sur Nusa. »

Cet incident relance le débat sur la fiabilité du VAR dans le tournoi, les arbitres s’appuyant exclusivement sur les images transmises par la salle vidéo pour prendre leur décision.

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