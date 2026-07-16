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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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En hommage à l’Argentine… Une décision de Chelsea provoque la colère des supporters, et le club fait rapidement marche arrière

Angleterre vs Argentine
Angleterre
Argentine
Coupe du monde
Espagne vs Argentine
Espagne
Chelsea
E. Fernandez
Real Madrid
Angleterre
Argentine
É.-U.
Espagne

Le tweet a été supprimé dans la foulée.

Le club londonien a provoqué un vif émoi chez ses supporters anglais en rendant hommage à son milieu de terrain argentin Enzo Fernández après son match référence face à l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, avant de faire machine arrière et de supprimer la publication sous la pression des critiques.

L’international argentin avait en effet inscrit l’un des deux buts de la victoire de l’Albiceleste face aux Three Lions (2-1), qualifiant son pays pour sa deuxième finale consécutive, où il défiera l’Espagne.

Le compte officiel de Chelsea sur la plateforme « X » a publié une photo d’Enzo célébrant son but contre l’Angleterre, une initiative qui a suscité le mécontentement d’une grande partie des supporters du club, qui ont jugé inapproprié qu’un club anglais célèbre un but marqué aux dépens de la sélection anglaise.

Face à la multiplication des commentaires indignés, le club londonien a rapidement supprimé la publication afin d’apaiser ses supporters et d’éviter une crise plus profonde.

Cet incident intervient alors que la relation entre Enzo Fernández et les supporters de Chelsea est déjà tendue, le joueur ayant manifesté à plusieurs reprises son envie de vivre une nouvelle expérience, tandis que des rumeurs l’envoyaient au Real Madrid.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
Argentine crest
Argentine
ARG

Bien que le Real Madrid ait publié un communiqué officiel démentant toute démarche visant à recruter le joueur pendant le mercato estival, de nombreux articles ont confirmé qu’Enzo restait la priorité de l’entraîneur José Mourinho pour renforcer le milieu de terrain madrilène.

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