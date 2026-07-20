En fumée… 120 minutes qui ont anéanti le rêve de Messi et la gloire absolue

Lionel Messi, capitaine de l’équipe d’Argentine, a atteint la finale de la Coupe du monde 2026, une opportunité inestimable.

En effet, l’attaquant argentin ne visait pas seulement un deuxième titre mondial, il voulait aussi enrichir son palmarès de records personnels après un parcours 2026 déjà remarquable.

En finale contre l’Espagne, il visait donc un double objectif : approcher le record de buts de Kylian Mbappé et briguer le Soulier d’or de l’épreuve.

Un deuxième sacre mondial lui aurait en outre renforcé ses arguments dans la course au Ballon d’or 2026.

Il espérait aussi devenir le premier capitaine argentin à soulever deux fois d’affilée le trophée et à broder une quatrième étoile sur le maillot albiceleste.

En 120 minutes, l’Argentine a été dominée par des Matadors espagnols réalistes, jusqu’au but décisif de Ferran Torres à la 106^e minute.

L’Argentin n’a pas réussi à trouver le chemin des filets, restant bloqué à 8 réalisations et terminant deuxième du classement des buteurs de la Coupe du monde 2026, à deux longueurs de Kylian Mbappé.

Il pointe désormais à la deuxième place du classement des buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec 21 réalisations, à une seule longueur de Mbappé.

Mbappé avait en effet pris les commandes du classement des buteurs de l’histoire de la Coupe du monde en inscrivant un doublé contre l’Angleterre lors de la défaite 4-6, portant son total à 22 réalisations.

Ses chances de remporter un nouveau Ballon d’Or s’en trouvent réduites, tandis que la pépite espagnole Lamine Yamal voit les siennes augmenter ; il devra toutefois composer avec la concurrence du Français Ousmane Dembélé, auteur d’un parcours européen victorieux avec le Paris Saint-Germain.