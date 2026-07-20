En équipe nationale, la rencontre avec Maldini et Leonardo rapproche Guardiola : la cote de Pep comme sélectionneur est divisée par deux, dépassant celles de Mancini et Pirlo

Une rencontre discrète en Espagne redessine le paysage du banc de la Nazionale. À Barcelone, les discussions entre Maldini, Leonardo et Guardiola rapprochent Pep de la sélection italienne, relançant une piste qui semblait s’éloigner. Chez les bookmakers Sisal et Snai, sa cote s’effondre : 2,25 contre 5,00 il y a encore quelques heures.





Une cote qui a plus que diminué de moitié et qui place l’ancien coach de Manchester City en pole position, devant Mancini et Pirlo, désormais à 3,00 et 3,25. Comme l’avait révélé le nouveau président de la FIGC, Malagò, ces derniers n’étaient pas les seuls noms encore en lice pour le poste. Une allusion claire à Guardiola, un clin d’œil qui fait rêver toute l’Italie, impatiente de repartir avec l’entraîneur le plus titré des vingt dernières années.