En éliminant le Cameroun puis le Sénégal, le Maroc inscrit une nouvelle page de l’histoire africaine en Coupe du monde

La sélection marocaine a établi un nouveau record africain en Coupe du monde en battant l’Écosse 1-0 grâce à un but d’Ismaël Saibari à la 69^e minute, lors de la 2^e journée du groupe C.

Les « Lions de l’Atlas » portent ainsi à six leur série de matchs sans défaite en phase de groupes de la Coupe du monde (trois victoires, trois nuls), battant l’ancien record africain détenu conjointement par le Cameroun (cinq matchs de 1982 à 1990) et le Sénégal (5 matchs de 2002 à 2018).

Sibari inscrit ainsi son nom dans les annales de la compétition en marquant le deuxième but le plus rapide jamais inscrit par une équipe africaine en Coupe du monde, à seulement une seconde du Ghanéen Asamoah Gyan, auteur d’une réalisation après 68 secondes face à la République tchèque en 2006.

Il s’agit aussi du but le plus rapide de l’histoire du Maroc en grand tournoi depuis celui de Sofiane El Aloudi contre la Namibie lors de la CAN 2009, après seulement 59 secondes.

Ibrahim Díaz, passeur décisif sur l’action, est devenu le premier Africain à offrir deux passes décisives lors de ses deux premiers matchs en phase finale de Coupe du monde, confirmant son influence grandissante dans les grands rendez-vous.

La star du Real Madrid affiche un bilan offensif impressionnant avec le Maroc sur la scène internationale : impliqué dans 7 buts en seulement 9 matchs (5 buts et 2 passes décisives), il reste invaincu lorsque son impact est décisif.

Avec quatre points au compteur, le Maroc occupe actuellement la première place du groupe C et poursuit son parcours prometteur dans la compétition, après son match nul encourageant face au Brésil lors de la première journée.