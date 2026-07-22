En écho à la célébration d'un but avec Lennart Karl au FC Bayern, Tom Bischof conclut un partenariat spécial

Au FC Bayern, le « Schafkopf » était autrefois le jeu de prédilection lors des déplacements et des soirées d’équipe. Thomas Müller continue d’ailleurs d’organiser son propre tournoi chaque année à Munich. Mais les temps ont changé : chez la jeune garde emmenée par Tom Bischof (21 ans), Aleksandar Pavlovic (22 ans) et Lennart Karl (18 ans), c’est désormais l’Uno qui remporte tous les suffrages.

Cette passion s’est affichée au grand jour ce printemps, lors du match retour des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame. « À l’Uno, je suis clairement le meilleur ! Personne ne me contredira là-dessus », avait alors lancé Bischof en conférence de presse. Alors qu’il quittait la salle de presse pour se rendre à la cantine, Pavlovic lui a lancé : « Pourquoi tu dis que t’es le meilleur à l’Uno ? » Lors du match suivant, Karl a marqué un but et a célébré en mimant un geste d’Uno avec Bischof. Il a ensuite posté sur Instagram, à l’attention de Bischof : « Tire 4 ».

Les éditeurs du jeu de cartes Mattel ont rapidement pris connaissance de cet engouement. Ce mercredi, Bischof a été officiellement présenté comme ambassadeur d’Uno. Il a lui-même partagé sur Instagram des photos de lui brandissant des cartes Uno.

Le nouveau rôle de Tom Bischof au Bayern Munich

Au Bayern, il pourrait bien être l’un des grands gagnants de la saison à venir. Après les départs libres de Leon Goretzka et Raphael Guerreiro, il est actuellement prévu comme troisième milieu défensif derrière Joshua Kimmich et Pavlovic, et a même hérité du numéro 8 de Goretzka.

Lors de son premier exercice à Munich, il avait principalement occupé le poste d’arrière latéral et n’avait pas été retenu pour la Coupe du monde. Sous la future houlette de Jürgen Klopp, il pourrait toutefois s’imposer en sélection. Ayant évité la Coupe du monde, il a déjà repris l’entraînement lundi, contrairement à la plupart de ses coéquipiers.