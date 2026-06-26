En écartant Erling Haaland, le sélectionneur norvégien s’invite dans le club des « audacieux » de la Coupe du monde

À la veille du choc face à la France, Ståle Solbakken, le sélectionneur norvégien, pour le troisième acte de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Des modifications profondes qui bousculent la stabilité de son onze de départ. Une option tactique audacieuse qui place les « Vikings » face à un défi historique contre l’équipe de Kylian Mbappé, déterminée à prendre la première place sans concession.

Selon le site de statistiques footballistiques « Opta », la Norvège est seulement la quatrième sélection de l’histoire de la Coupe du monde à effectuer plus de dix changements dans son onze de départ au cours d’un même match de la même édition du tournoi.

La composition norvégienne était la suivante :

Gardien : Egil Selvik.

Défense : Leo Ostigard, Fredrik André Bjørkan, Henrik Valsner.

Milieu de terrain : Patrick Berg – Fredrik Aursnes – Christian Thorsvedt – Thilo Kehrer.

Attaque : Andreas Schildrop – Jürgen Strand Larsen – Oscar Bob.

Ståle Solbakken, le sélectionneur norvégien, a surpris son monde en excluant Erling Haaland, l’attaquant de Manchester City, du onze de départ.

Une audace qui hisse la Norvège dans un club très fermé : selon les données du site, elle n’est que la quatrième sélection de l’histoire de la Coupe du monde à opérer plus de dix modifications dans son onze de départ au cours d’un même match, lors d’une même édition.

La Norvège rejoint ainsi un club très restreint de grandes équipes, dont l’Espagne a ouvert la voie lors de la Coupe du monde 2006 en effectuant 11 changements face à l’Arabie saoudite, puis la Belgique lors de l’édition 2018 avec dix changements contre le Japon, avant que le Brésil n’en fasse de même lors de la Coupe du monde 2022 avec dix modifications face à la Corée du Sud.

Cette décision audacieuse intervient à un moment crucial, alors que la Norvège affronte la France lors de la dernière journée de la phase de groupes dans un match décisif pour la qualification. Ces nombreux changements traduisent soit une confiance extrême dans le banc norvégien, soit une manœuvre tactique destinée à contrer la puissance du milieu de terrain français emmené par Kylian Mbappé.