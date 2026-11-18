Partager Suivez GOAL sur Google

Publicité

Alejandro Baldé n’entre plus dans les plans du FC Barcelone et souhaite quitter le club, selon plusieurs médias italiens. Son agent Jorge Mendes l’a proposé notamment à l’AS Rome et à la Juventus, sans obtenir pour l’instant le résultat escompté.

Baldé a fait ses débuts en équipe première du Barça en septembre 2021, sous les ordres de Ronald Koeman, alors entraîneur du club. Le gaucher s’est rapidement fait un nom et est devenu titulaire sous la direction de son successeur, Xavi Hernández.

Après l’arrivée de Flick à l’été 2024, Baldé a d’abord conservé un rôle important. Lors de la saison 2024-2025, il a ainsi disputé un peu moins de 3 500 minutes en 47 apparitions. La saison dernière encore, le latéral gauche a joué régulièrement, cumulant 2 800 minutes en 42 matches.

Mais tout a changé depuis le début de la saison en cours. L’international à sept sélections, qui ne faisait pas partie de l’effectif de l’Espagne championne du monde l’été dernier, n’a disputé que 124 minutes cette saison, réparties sur cinq entrées en jeu. João Cancelo et Xavi Espart, âgé de 19 ans, le devancent tous deux dans la hiérarchie.

Publicité Publicité

Barcelone espère réaliser une vente lucrative cet hiver afin de recruter le défenseur central qu’il souhaite faire venir au Spotify Camp Nou. Les blessures ont déjà contraint Flick à improviser régulièrement dans l’axe de la défense, où Frenkie de Jong a notamment déjà évolué.

Related Topics

Baldé est sous contrat jusqu’à la mi-2028 et sa valeur est estimée à environ 40 millions d’euros. Barcelone préférerait le vendre, même si ce scénario paraît quelque peu irréaliste, sachant que le club réclamait encore 60 millions d’euros il y a quelques mois.

Mendes rencontrera la direction du Barça la semaine prochaine pour discuter de l’avenir de Baldé. Le « super-agent » a déjà proposé le défenseur à la Roma et à la Juventus. Parmi ces deux clubs, celui de Turin semble être la piste la plus sérieuse.

Publicité

La Juventus cible en priorité le latéral gauche de l’Atalanta Lorenzo Bernasconi (23 ans), dont le prix serait d’environ 30 millions d’euros. S’il n’est pas possible de le recruter cet hiver, la Juventus reportera les négociations à la fin de la saison et Baldé devra arriver en prêt pour occuper le poste à gauche jusqu’à la saison prochaine.

Reste à savoir si Baldé et Barcelone accepteraient un prêt sec. La Roma a déjà fait savoir à Mendes que sa priorité cet hiver était de recruter un ailier gauche. Baldé ne deviendrait une option sérieuse à l’Olimpico que si la Roma pouvait l’obtenir en prêt pour un montant relativement faible. Le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco et Manchester United sont également cités parmi les clubs intéressés par Baldé.