Les regards des clubs africains se tournent, ce jeudi, vers le siège de la Confédération africaine de football (CAF) dans la capitale égyptienne, Le Caire, où se déroule le tirage au sort du tour préliminaire de la nouvelle édition de la Coupe de la Confédération africaine, saison 2026-2027.

La cérémonie du tirage au sort de la Coupe de la Confédération africaine se tient à 14 heures, heure du Caire et de La Mecque.

La chaîne officielle de la Confédération africaine de football sur YouTube retransmet la cérémonie du tirage au sort, aux côtés des différentes plateformes de la CAF sur les réseaux sociaux.

La Coupe de la Confédération est la deuxième plus grande compétition de clubs du continent, où les participants cherchent à décrocher leur place dans les tours suivants et à disputer le titre continental.

L'USM Alger détient le titre de la dernière édition de la Coupe de la Confédération africaine, après avoir été sacrée aux dépens du Zamalek d'Égypte lors de la séance de tirs au but en finale.

Le vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine reçoit une récompense financière de 4 millions de dollars, tandis que chaque équipe éliminée lors des tours préliminaires perçoit une prime de solidarité de 100 000 dollars, dans le cadre de la politique de la Confédération africaine de soutien aux clubs participants.

Résultats du tirage au sort du tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine 2026-2027

Les résultats du tirage au sort seront mis à jour dès leur annonce.

Principaux clubs participant à la Coupe de la Confédération africaine 2026-2027

Égypte : Al Ahly, ZED FC.

Maroc : Raja, AS FAR.

Tunisie : CS Sfaxien, ES Zarzis.

Algérie : USM Alger, CR Belouizdad.

Libye : Al Ahly Tripoli.

Soudan : Al Ahly Wad Madani, Hilal Port-Soudan.

Afrique du Sud : Kaizer Chiefs, Durban City.

Tanzanie : Azam United.

Angola : Primeiro de Agosto, Kabuscorp.

République démocratique du Congo : Maniema Union.

Nigeria : Ikorodu City, Shooting Stars.

Mali : Real Bamako.

Guinée : Hafia Conakry.

Botswana : Galaxy.

Zambie : Red Arrows.

Côte d'Ivoire : AFAD.

Format de la Coupe de la Confédération africaine 2026-2027

Les clubs participant à la Coupe de la Confédération africaine sont répartis en niveaux selon le classement de la Confédération africaine, certaines équipes les mieux classées bénéficiant d'une exemption du premier tour préliminaire pour entamer leur parcours dès le deuxième tour préliminaire.

Le tirage au sort du premier tour préliminaire se tient entre les clubs classés et non classés, avant que les affiches du deuxième tour préliminaire ne soient déterminées à l'issue de la première phase.

Les clubs participants visent à atteindre la phase de groupes, puis à disputer les tours à élimination directe jusqu'à la finale.

Dates des matches de la Coupe de la Confédération africaine 2026-2027

Premier tour préliminaire

Matches aller : du 4 au 6 septembre 2026.

Matches retour : du 11 au 13 septembre 2026.

Deuxième tour préliminaire

Matches aller : du 16 au 18 octobre 2026.

Matches retour : du 23 au 25 octobre 2026.

Phase de groupes

Première journée : du 27 au 29 novembre 2026.

Deuxième journée : du 4 au 6 décembre 2026.

Troisième journée : du 18 au 20 décembre 2026.

Quatrième journée : du 8 au 10 janvier 2027.

Cinquième journée : du 15 au 17 janvier 2027.

Sixième journée : du 22 au 24 janvier 2027.

Tours à élimination directe

Quarts de finale

Aller : du 26 au 28 février 2027.

Retour : du 5 au 7 mars 2027.

Demi-finales

Aller : du 9 au 11 avril 2027.

Retour : du 16 au 18 avril 2027.

Finale

Au cours de la période allant du 9 au 31 mai 2027.

La date définitive n'a pas encore été fixée.