Le PSV est champion national, et les supporters ont hâte de le savoir. Les joueurs partiront à 15 h à bord d'un char à travers le centre-ville pour être finalement acclamés sur la place de l'Hôtel de Ville. Suivez tout cela sur notre blog en direct !

15 h 31 - Schouten a lui aussi sa place sur le char





15 h 27 - Les chars sont partis !

Cette année, trois véhicules sont au programme. D'abord un bus avec les familles, puis un camion de Twan Boeringa, de Maarheeze, avec sa famille, et enfin le véritable char ouvert avec les joueurs.





14h48 - Schouten, blessé, reçoit le trophée du championnat





14h45 - Accueil chaleureux pour Bosz

14h23 - L'équipe du PSV va recevoir le trophée du championnat

Les supporters du PSV attendent dans les tribunes du Philips Stadion, munis de coupes de champion en carton, que l'équipe du PSV se voie remettre le trophée. Le capitaine blessé Jerdy Schouten le recevra tout à l'heure des mains de Mark van Bommel.





14 h 05 - la charrette est déjà prête

Encore une petite heure, puis le char partira pour un tour dans le centre-ville d'Eindhoven.

14h00 - Voici le trophée du championnat

13h51 - La place de l'Hôtel de Ville est déjà pleine

Le PSV annonce que la place de l'Hôtel de Ville est déjà pleine. Elle est bondée et personne ne peut plus y accéder. Les gens devront trouver un autre endroit.

13h21 - La place de l'Hôtel de Ville déborde





12h00 - Le programme d'aujourd'hui

La fête battait déjà son plein ce matin, mais la cérémonie d'hommage ne commence qu'à l'après-midi

13h00 : ouverture des portes du Philips Stadion

13h45 : début du programme au stade Philips

14h00 : début du programme sur la place du Marché et la place de l'Hôtel de Ville

14h30 : hommage à l'équipe au Philips Stadion, avec remise du trophée

15 h : départ du char, tour du centre-ville. À suivre sur les grands écrans installés sur la place du Marché et la place de l'Hôtel de Ville

17h30 : cérémonie d'hommage sur la place de l'Hôtel de Ville

10 h 00 - Bienvenue !

Bonjour ! Bienvenue sur le blog en direct consacré à la cérémonie d'hommage au PSV. Dimanche, l'équipe de l'entraîneur Peter Bosz a été sacrée championne des Pays-Bas pour la 27e fois de l'histoire du club sans avoir disputé le moindre match. Aujourd'hui, Eindhoven regorge de supporters venus célébrer le titre national. Vous pouvez suivre tout cela via ce blog.