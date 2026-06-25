En direct… L’entraîneur de l’Écosse a eu une réaction inattendue après le triplé du Brésil

Le sélectionneur de l’Écosse, Steve Clarke, a quitté l’interview qui lui était consacrée après la défaite décevante de son équipe 3-0 face au Brésil, tôt ce jeudi matin, lors de la Coupe du monde 2026.

Grâce à un doublé de Vinícius Júnior et à une réalisation de Matheus Cunha, la Seleção assure la première place du groupe C.

Si le parcours écossais dans le tournoi n’est pas encore terminé, cette défaite trois buts à zéro pourrait toutefois compromettre ses chances d’atteindre les seizièmes de finale.

Avec trois points et une différence de buts de -3, les Écossais occupent la troisième place de leur groupe. Seuls les huit meilleurs troisièmes des douze poules accéderont au tour suivant.

Les Écossais doivent désormais attendre les résultats de la dernière journée dans l’ensemble des groupes pour connaître leur sort.

Peu après la rencontre, Clark s’est exprimé au micro de la BBC Sport et a assumé sa déception face aux circonstances de la défaite.

Selon le quotidien britannique Metro, il a coupé court à la première question du journaliste : « Nous nous sommes compliqués la tâche. C’est tout. »

Il a ajouté : « On leur a offert les buts et la victoire. C’est décevant. »

Interrogé sur la suite, alors que l’Écosse ignore encore son destin, il coupe court : « Je ne peux même pas y penser. Désolé, je ne peux pas y penser », puis il quitte l’interview.

Plus tôt dans la compétition, Clark avait expliqué qu’il n’appréciait guère les interviews menées immédiatement après le match, sur la pelouse, sitôt le coup de sifflet final retenti.

Après la défaite 1-0 face au Maroc, Clark avait d’ailleurs déclaré, au cours d’une interview de 40 secondes : « Je ne sais pas pourquoi on fait ça. »