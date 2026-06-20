L’Espagnol Ramón Planes, conseiller sportif d’Al-Ittihad, a mis en garde contre la dangerosité de la sélection saoudienne avant la confrontation très attendue contre l’Espagne lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Il a souligné que les Verts disposent d’un potentiel capable de mettre n’importe quel adversaire en difficulté.

Les Verts, qui préparent avec soin leur affrontement de dimanche soir avec la « Roja », entendent capitaliser sur leur précieux match nul initial face à l’Uruguay.

Dans des propos recueillis par la radio espagnole « Onda Cero », il a estimé que la rencontre face aux Saoudiens pourrait ressembler au match que l’Espagne a disputé contre le Cap-Vert, tout en soulignant que l’Arabie saoudite possède un potentiel offensif supérieur et une capacité plus marquée à passer rapidement à l’attaque.

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Selon lui, les Verts possèdent des joueurs capables d’exploiter les espaces et de jouer avec plus d’audace, ce qui pourrait poser des problèmes différents à la Roja par rapport aux rencontres précédentes.

Il a souligné que l’équipe saoudienne avait réalisé une belle performance lors de son match d’ouverture contre l’Uruguay, et qu’elle était proche de la victoire sans quelques détails qui l’en ont empêchée.

Il souligne également la stabilité technique et la cohésion du groupe, soulignant que la plupart des joueurs présents au Mondial 2022 sont toujours là, ce qui apporte une expérience précieuse dans la gestion de la pression et des grands rendez-vous.

Il conclut : « La sélection saoudienne possède une défense solide et une grande capacité de transition, ce qui posera de sérieux problèmes à l’Espagne. »

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Il a par ailleurs salué les progrès réalisés par le football saoudien ces dernières années, estimant que la dynamique actuelle s’inscrit dans un projet à long terme visant à développer le sport, et notamment le football, au sein du royaume.

Il a conclu en rappelant l’héritage footballistique considérable de l’Arabie saoudite dans la région : « Il existe un projet très clair pour le développement du pays, du sport et du football. Les responsables ont misé sur des experts pour structurer cette progression, car l’Arabie saoudite possède la tradition et l’histoire footballistiques les plus riches de la région. Cela se traduit aujourd’hui par le niveau de sa sélection et sa capacité à rivaliser dans les grandes compétitions. »