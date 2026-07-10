Le parcours de l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde 2026 a dépassé le cadre d’une simple participation ; il s’est mué en une épopée qui a inspiré des millions d’Égyptiens et a redonné espoir à tout le pays. Au terme d’un parcours historique salué de toutes parts, les Pharaons sont rentrés au pays, où un accueil exceptionnel, populaire et officiel, les attendait à l’aéroport d’Al-Alamein, en hommage à la performance héroïque des joueurs et du staff technique, qui a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire du football égyptien.

Dès l’aube, des milliers de supporters se sont massés aux abords de l’aéroport d’El Alamein pour saluer le retour des Pharaons, fraîchement rentrés des États-Unis après une campagne mondiale saluée par tous.

La délégation avait quitté la ville américaine d’Atlanta jeudi à 23 heures, heure du Caire, à bord d’un vol de plus de douze heures, selon les déclarations d’Ibrahim Hassan, le directeur de l’équipe nationale.

Le vol retour a connu un léger contretemps : le décollage a été retardé de 48 minutes aux États-Unis, puis l’arrivée à El Alamein a été repoussée d’environ une heure.

«100 millions de mercis»

À leur montée à bord, l’équipage leur a réservé une haie d’honneur sous des applaudissements nourris, geste auquel les joueurs ont répondu avec respect et gratitude.

Les autorités égyptiennes avaient annoncé un accueil officiel et populaire à l’aéroport d’Al-Alamein, avec une cérémonie en l’honneur des joueurs et du staff technique emmené par Hossam Hassan, en présence du président Abdel Fattah al-Sissi.

Un bus à toit ouvert, aux couleurs de l’Égypte et floqué du message « 100 millions de mercis », a été prévu pour permettre aux supporters d’acclamer les joueurs lors de leur cortège après leur départ de l’aéroport.

Le bus, rouge vif aux couleurs de la sélection, arborait l’inscription « Egypt » près du drapeau national et la banderole « 100 millions de mercis » en hommage à l’engagement des joueurs tout au long de la compétition.

« Vous nous avez fait honneur »

Dès l’atterrissage, un important cortège de supporters s’est massé aux abords de l’aéroport d’Al-Alamein pour saluer le retour des Pharaons et les remercier pour leur parcours honorifique au Mondial.

Les supporters ont brandi des banderoles à l’effigie de plusieurs joueurs ainsi que de l’entraîneur Hossam Hassan, avec la mention « Merci… Vous nous avez fait honneur », pour saluer la performance des Pharaons tout au long de la compétition.

Les Pharaons ont réalisé un parcours historique lors de la Coupe du monde 2026, coorganisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique : ils se sont qualifiés pour la première fois de leur histoire pour les huitièmes de finale dans ce format élargi de la compétition, grâce à des performances saluées par la critique.

Les Pharaons ont finalement été éliminés en huitièmes de finale par l’Argentine (2-3), au terme d’une rencontre qui a confirmé leurs progrès.

