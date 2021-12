En difficulté à Manchester City, Grealish appelé à « élever son niveau »

L'ancien milieu de terrain de Manchester City, Nigel de Jong, pense que Jack Grealish a du mal à s'adapter au système du manager des Sky Blues, Pep Guardiola.

Grealish n'a inscrti que deux buts dans toutes les compétitions depuis son transfert à 120 millions d’euros en provenance d'Aston Villa l’été dernier. Titulaire lors de 9 des 10 premiers matches de la saison, il a depuis perdu sa place. En championnat, sa dernière présence dans le onze des Eastlands remonte au 30 octobre dernier.

Récemment, il a donné une interview assez révélatrice de sa situation, admettant clairement qu’il a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle équipe. De Jong a apprécié cette confession: « Cela prend du temps, je pense que c'est formidable d'entendre l'honnêteté parce que l'honnêteté est la clé, surtout si vous voulez vous progresser. Nous savons tous qu'il est difficile de s'intégrer dans le système de Pep Guardiola lorsque vous venez d'un club comme Villa à un club comme City parce que les attentes sont si élevées ».

« A City, Grealish doit réapprendre à jouer »

Tout en saluant l’attitude du joueur, le Néerlandais émet des réserves quant à sa capacité à tirer son épingle du jeu du côté de l’Etihad Stadium : « Je pense que la plupart du temps il se retrouve dans une position de deux contre un, mais c'est parce que le jeu commence pour lui dans le dernier tiers car la majorité de la possession est déjà avec City ».

"À Villa, il pouvait prendre le ballon de sa propre moitié et créer pour l’équipe afin qu'il puisse obtenir de l'espace et créer des actions, a poursuivi De Jong. Maintenant, il doit créer l'action lorsqu'il récupère le ballon dans le dernier tiers, il doit se retrouver dans des situations où il doit vite se débarrasser des défenseurs. Et pour cela, il doit simplement élever son niveau. "